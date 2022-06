Top 5 della settimana – E per Natale una bella ristrutturazione!

L’inverno non è ancora ufficialmente iniziato (22 dicembre quest’anno) però l’atmosfera natalizia già imperversa per le strade, il che non è per nulla male, anzi. Avete già deciso cosa chiedere a Babbo Natale? Perché non una bella ristrutturazione? Infatti, questa settimana, più che di progetti nuovi ci siamo occupati di lavori di ristrutturazione che hanno completamente stravolto abitazioni vecchie e datate, o anche soltanto alcune stanze in particolare. In più, nella nostra Top 5 abbiamo per voi anche dei consigli che potrebbero essere utili per ripensare all'arredamento del vostro appartamento. Ma bando alle ciance, iniziamo con la classifica che avete scelto attraverso la nostra pagina Facebook.