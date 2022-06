Un progetto che innamora: una ristrutturazione in bianco

Il colore sempre alla moda nel design di interni resta il bianco, c'è poco da fare. Oltre a creare spazi ad ampio respiro, è associato alla semplicità e all'eleganza. E quando il concetto si applica in contesti mediterranei, il risultato è esplosivo. Questo è il caso della villa che abbiamo visitato per voi a Santa Ponsa, Mallorca, recente ristrutturazione in un vecchio edificio datato più di 70 anni fa.

Oltre a sostituire la vecchia pavimentazione, il bagno e la cucina, e migliorarne i servizi, l'abitazione è stata completamente rinnovata nello stile, diventando un punto di riferimento di eleganza minimalista. Camminiamo dunque attraverso le sue stanze, per svelarvi i segreti di questa piccola meraviglia.