Casa nuova? Inaugurala con una festa!

Anche se la tradizione americana vuole che l’housewarming party sia organizzato entro 90 giorni dal trasloco nella nuova casa, in realtà non c’è una data fissa: dipenderà da noi, da quando ci sentiremo pronti ad aprire le porte della nostra nuova casa. Ricordiamoci, però, che l’inaugurazione non è un evento formale, ma un semplice momento per condividere la novità con i nostri amici, quindi non posticipiamola troppo in là nel tempo. Potremmo per esempio approfittare di un altro evento, come un compleanno, una nascita o un anniversario, per organizzare un’unica festa nella nostra nuova abitazione. E se proprio non avremo ancora svuotato tutti gli scatoloni, basterà raggrupparli tutti insieme in un ripostiglio, o nella cabina armadio, oppure in una stanza che dichiareremo “off limits, per lavori in corso”!