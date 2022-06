Il passato e il futuro vivono in attico

Come fanno passato e futuro a poter coesistere nell’interior di un appartamento? Questa è la domanda che viene subito in mente leggendo il titolo di questo articolo ed infatti, appena abbiamo visionato le immagini di questo progetto, in redazione siamo rimasti stupefatti. Oggi raggiungiamo Ravenna per cercare di capire tutti i segreti di un attico dalle due anime distinte che però si trovano alla perfezione in un gioco di contrasti forti, ma allo stesso tempo piacevoli.

Il progetto è iniziato nel febbraio 2013 e aveva come obiettivo principale quello di rinnovare l’attico con piccoli interventi. Il risultato finale ha portato ad una dualità affascinante nata dall'ingegno dell’Arch. Paolo Carli Moretti.