5 trucchi per far sembrare più grande una casa piccola

Le porte convenzionali occupano spazio, non ci vogliamo noi per dirvelo. In alcuni casi però sembra proprio che una porta convenzionale possa risolvere problemi di separazione degli ambienti, ma perché non avete pensato ad una porta scorrevole? Ce ne sono davvero per tutti i gusti: guardate quella della fotografia, non serve per forza avere un muro per avere una porta scorrevole che regali la privacy necessaria, questa scorre lungo una barra di ferro!