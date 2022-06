5 salotti alla moda per un'estate al top

Casale in campagna dalle linee antiche? Gli interni saranno, nella maggior part dei casi, classici. In questa fotografia di Gaia Brunello vediamo uno splendido esempio di soggiorno classico, ma perfettamente in linea coi tempi. Nonostante infatti sembra di trovarci in un luogo senza tempo, questo tipo di disposizione dei mobili e arredamento ci piace e soprattutto, ci piace tutto l'anno essendo un tipo di moda che non tramonta mai.