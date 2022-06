Lo stile che non tramonta mai

Personalità e stile, ecco cosa c’è bisogno in casa. Quante volte ci siamo accontentati dell’ennesimo pezzo di design scandinavo a basso prezzo? Se crediamo in arredare in modo unico, beh ci stiamo sbagliando di grosso a meno di qualche colpo di genio. Sia chiaro, non abbiamo nulla contro lo stile scandinavo, ma come ogni cosa, va creato con personalità. Oggi, cercheremo di presentare uno stile classico che sa però di rivoluzionario. Se stavamo cercando idee per impreziosire il nostro arredamento un po' antiquato con qualche dettaglio particolare, allora questo articolo farà al caso nostro.

Il progetto in questione ha previsto l’intera ristrutturazione di un appartamento di circa 100 mq. I lavori hanno visto all'opera Sparchstudio.