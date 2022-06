5 trucchi per 5 piante che non possono mancare nel vostro giardino

E arriviamo al nostro ultimo suggerimento per il giardino in fiore, un trucco utile anche per difendersi dalle zanzare in estate. La lavanda è nota infatti per non essere gradita a questi parassiti.

Per evitare che il piede lavanda si esaurisca subito dopo la fioritura iniziale, avremo cura di tagliare sempre i gambi dei fiori ormai sfioriti. Anche in questo caso l'irrigazione non dovrà essere troppo frequente, dato che la lavanda non ama i ristagni d'acqua, lasciando tranquilli anche i più pigri!

Buona ispirazione!