Top 5 della settimana: i consigli di homify

Uno stile moderno estremamente versatile e in grado di farci guadagnare spazio? Si può! Siamo andati a Roma, ma non esattamente nel centro storico, bensì appena fuori il Raccordo Anulare. L’appartamento di cui abbiamo trattato in dettaglio ha subito una ristrutturazione d’interni che ha operato un profondo cambiamento su i due livelli che lo compongono.