7 idee per godere a pieno dell'aria aperta

Se il terrazzo è più ampio, allora potremmo optare per qualcosa di più comodo e funzionale! Questo tavolo pieghevole dai colori vivaci di forma quadrata misura 130 x 130 cm. In uno spazio relativamente piccolo riesce ad ospitare ben 8 persone. In terrazzo come in giardino, una panca va più che bene perché permette di far accomodare anche più persone in caso di necessità, evitandoci un andirivieni con sedie e altro per far accomodare degli ospiti inattesi.