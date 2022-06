Buon compleanno Antoni Gaudí

Nato in Catalogna 162 anni fa da in una famiglia di calderai, il piccolo Antoni Gaudí è coinvolto fin da subito nell'artigianato. La sua infanzia è subito segnata da un problema di artrite. A causa della sua malattia, Gaudí deve lasciare la scuola molto presto, trascorrendo così lunghi periodi in campagna, dove diventa un osservatore acuto e amante della natura, delle forme, dei colori e delle geometrie. Durante la Rivoluzione spagnola del 1868, si trasferisce a Barcellona per uno dei suoi più grandi sogni, quello di diventare un architetto. Gaudí, mentre continua con i suoi studi di architettura, si trova a collaborare con diversi architetti e ingegneri di fama, come Fonserè Josep e Joan Martorell, prima di affrontare il suo primo progetto solista, la Cooperativa Mataronense.

Il giovane architetto è ben consapevole che le sue idee in fatto d'arte e d'architettura sono molto diverse da tutto ciò che è stato fatto in passato: la sua ossessione per lo studio della natura lo porteranno a pensare a nuove leggi geometriche e costruttive . Così Gaudí, destinato a continuare l'opera del Creatore, si trova ad affermare : L'originalità consiste nel tornare alle origini . La sua attività professionale trova a Barcellona il luogo ideale per svilupparsi. La città, infatti, è in questo periodo nel pieno di un boom economico grazie al fiorire della classe borghese. In Catalogna, la corrente dell'Art Nouveau si carica di sentimenti nazionalisti e, come una sorta di Rinascimento, porta al recupero della tradizione catalana e degli elementi gotici come segno distintivo.

Le sue opere, ispirate a forme di vita animale o vegetale, sono caratterizzati da forme organiche e dall'uso di materiali come pietra, vetro, ceramica e ferro battuto. Per Gaudí l'architettura non è solo la disciplina, ma arte inclusiva e simbolica. Nel 1883 arriva il grande incarico: continuare i lavori della Sagrada Familia, opera che ha continuato fino al giorno della sua morte. Non si può parlare di Gaudí senza menzionare la sua enorme religiosità che, insieme con l'architettura, ha cambiato la sua vita fino al 7 Giugno 1926, data della sua scomparsa.

(Photo by Paul Audouard Deglaire).