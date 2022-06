L'accoglienza fatta casa!

Sul tavolo, accuratamente ricoperto con un raffinato centrino in merletto, spiccano delle deliziose porcellane bianche e azzurre, frutta fresca e, naturalmente, una brocca con un mazzo di ortensie in tinta con la porcellana. I fiori sono infatti un elemento immancabile in un arredo in perfetto stile provenzale, e in questa stanza di certo non ne mancano! Un ricco cesto di fiori di campo è infatti posto proprio all’ingresso della porta finestra che da all’esterno, accanto a una deliziosa lanterna. La grande finestra fa si che questa cucina sia ben illuminata, ma non senza un tocco di classe: una tenda a doppio bastone incornicia ai lati la finestra, rendendo l’effetto più elegante e l’atmosfera più intima. Grazie a questa immagine, possiamo notare i differenti rivestimenti scelti per le pareti. L’angolo dove è stato posizionato il tavolino, ad esempio, si è optato per uno stile più rustico attraverso la scelta dell’effetto del muro in mattoni. All’area dedicata al salottino, invece, è stata data un’aria più classica grazie all’applicazione di un parato damascato.