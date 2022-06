Come abbellire casa con semplicità

Decorare la casa è un piacere irrinunciabile, ma di certo non è tutto rosa e fiori come si pensa. Cadere nella trappola del troppo che stroppia o del minimalismo assoluto potrebbe essere letale, ecco perché stabilire posti e disposizioni ben precise non solo per arredi ma anche per oggetti decor e complementi, è sempre un'ottima soluzione per non incappare in spiacevoli effetti e sorprese.

Aguzzare l'ingegno e aprirsi alla fantasia al momento dell'arredamento è producente tanto quanto pianificare le stanze a livello progettuale. Sarà quindi essenziale il sistema di illuminazione, capace non solo di rendere luminose le stanze, ma anche di creare intriganti e utili riflessi, e arredare gli spazi grazie a paralumi design; importanti saranno poi dipinti e quadri, in sostituzione a pannelli decorativi fissi, ma anche tappeti e mensole, di cui fondamentale risulterà non solo la scelta del posizionamento, ma anche del riordinamento degli oggetti e soprammobili all'interno.

Non c'è da perdere di vista poi lo stile che abbiamo pensato per la nostra casa, per mantenerlo costante nelle singole stanze e ottenere un interior design coi fiocchi. Ecco allora 6 elementi non trascurabili per abbellire casa con cura.