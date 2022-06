Un'abitazione classica con un tocco moderno

Quello che stiamo per presentarvi è un progetto di altissimo livello, che vede come protagonista un bellissimo palazzo rinascimentale nel centro storico di Mantova. La struttura è situata di fianco a un palazzo di dimensioni maggiori risalente alla stessa epoca ma mai ultimato, fungendo da abitazione secondaria o probabilmente destinata alla servitù. Nonostante ciò, il palazzo vanta delle decorazioni di prestigio, come le volte affrescate e i grandi camini, e questo in virtù del suo nobile passato. E’ stato infatti abitato dai Valenti, una facoltosa famiglia imparentata con i Gonzaga, e da altre nobili famiglie come i Malaspina e gli Arrivabene. Di ognuna ne conserva lo stemma.

All’edificio non vi si accede dalla strada ma tramite i due cortili verdi, uno pedonale e l’altro carrabile, uno a nord e l’altro a sud. Non vi sono affacci che danno sulla strada e la sensazione che ne deriva è di totale tranquillità, propria di un luogo fuori dal tempo. Così, agli esperti dello studio Benedini & Partners, è nata l’idea di suddividere lo stabile in due abitazioni private, una destinata all’architetto autore del progetto e alla sua famiglia, l’altra invece riservata a suo fratello, anch’egli architetto. Nonostante i numerosi lavori che si sono rivelati necessari per restaurare e recuperare funzionalmente lo stabile, si è proceduto col suddividerne verticalmente i tre piani, creando due distinte unità abitative della stessa metratura e di simile tipologia, ognuna con il doppio affaccio sui cortili, ma arredate con stili diversi.

Signore e signori, ecco a voi Casa Teresa!