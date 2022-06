Illumina il tuo soggiorno con stile!

Uno degli elementi fondamentali in un soggiorno, così come in ogni altra stanza della casa, è rappresentato dall'illuminazione. Scegliere le giuste fonti luminose significa creare un ambiente caldo e confortevole, anche quando la luce del sole cala. Ecco quindi che abbiamo voluto dedicare questo articolo alla scelta dell'illuminazione del proprio soggiorno, la stanza forse più vissuta la sera, quando la luce artificiale è indispensabile. Abbiamo raccolto per voi 6 diverse proposte, spaziando tra stili differenti e materiali insoliti. Sospensioni, lampadari, lampade da terra, Led e versioni eco: troverete tutti la luce che fa per voi!