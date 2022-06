Una villa piena d'incanto

La villa si compone di due corpi esterni speculari, sviluppati in altezza e uno interno che si estende in larghezza. Al piano superiore vi sono due stanze con le rispettive terrazze che circondano l'edificio, permettendo di godere di una vista a 360°. Al piano terra, la veranda si estende sul grande giardino, ricoperto da un manto verde e circondato da alberi tropicali: un luogo perfetto per godere del sole, consumare una fresca bibita con gli amici e trascorrere momenti in totale relax!