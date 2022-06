Una casa calda dallo spirito minimalista

Questa elegante casa moderna si trova a Londra e precisamente a Dulwich. L’abitazione è stata costruita da zero per un costo di circa 440.000€. Al termine dei lavori il suo valore è stato stimato intorno ai 950.000€, davvero un ottimo profitto per i costruttori! Il progetto ha richiesto l’approvazione da parte dell’ente che vigila sui regolamenti edilizi e, una volta ottenuto il consenso, lo studio Nic Antony Architects, ingaggiato dai proprietari, si è messo subito in azione. I clienti volevano un risultato finale di grande qualità e dal disegno moderno, mantenendo però sempre uno stile ed un’eleganza tutta brittanica. Vediamo come…