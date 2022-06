Una mansarda di design a Madrid

Da alcuni anni, tuttavia, le mansarde sono diventate i piani più ricercati in un edificio per quanto riguarda a affitto e acquisto. I soffitti inclinati, che prima sembravano così scomodi, oggi creano per noi spazi romantici ed esclusivi. Essendo così in alto infatti si hanno molti vantaggi: non si deve sopportare il rumore di meno vicini di sopra, il panorama è sicuramente migliore e alcuni elementi strutturali, come le appena menzionate falde inclinate, possono rivelarsi ottimi alleati per la decorazione d'interni.

Oggi vi portiamo dunque in una soffitta, alla periferia di Madrid. In soli cinque mesi 200 mq sono stati rivoluzionati per quanto riguarda pareti e pavimenti, ma anche infissi, impianti e naturalmente, arredamento. Tutto grazie agli esperti di Diseño y Arquitectura Interior, con un prezzo di 1.000 euro al metro quadro ristrutturato.