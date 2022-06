Avete una casa più piccola? Ecco cosa fare con le vostre cose!

Una scelta valida che possiamo fare è pensare di vendere i nostri oggetti e arredi on line. Il web offre tantissime opportunità per pubblicizzare i prodotti e renderli visibili. Ci sono tanti siti che permettono di inserire delle foto e dei commenti con i dettagli dell'oggetto in vendita a cui viene attribuito un valore e quindi un costo definito, oppure per il quale viene stabilita una basta d'asta da cui partire per arrivare alla vendita finale al miglior offerente. E' un sistema di scambio sicuro e molto proficuo, accessibile a tutti, che consente, in tempi ristretti, di vendere in modo trasparente ed efficace, i propri oggetti senza buttarli via. Include anche la spedizione del prodotto tramite corriere direttamente all'acquirente in tempi limitati e rapidi con dei costi contenuti e ragionevoli.