L'anima classica di una ristrutturazione moderna

Il detto che per grandi problemi ci vogliono grandi soluzioni non è sempre vero, come dimostra la ristrutturazione di questa casa spagnola. Gli architetti che si sono occupati del progetto fanno parte dello Studio Emme e sono riusciti in una trasformazione davvero incredibile. Ci troviamo all'interno di un appartamento i cui spazi avevano un arredo obsoleto e che non aiutava alla luce ad entrare. La casa si trova infatti al piano terra e, come spesso accade, i piani bassi godono di meno luminosità rispetto a quelli alti, soprattutto se ci troviamo in città. Ecco perché per questo e per altri motivi, l'abitazione necessitava di una svecchiata, guardate cosa è successo…