Come decorare casa con i fiori

Per chi invece vuole stupire i propri commensali, proponiamo questi bouquet di fiori di campo come centro tavola. Una vera e propria esplosione di colore, un coup de theatre in grado di arredare con la sua sola presenza l'intera sala da pranzo o, come suggerito dall'immagine, il vostro terrazzo. La sofisticatezza di questa proposta è di certo avvalorata dalla scelta dei due vasi, le cui imponenti dimensioni vengono sdrammatizzate dal materiale trasparente.