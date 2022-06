Una casa tutta al femminile

Normalmente, qui ad homify, vediamo case per famiglie o per giovani coppie il cui gusto maschile e femminile si intreccia in modo da creare abitazioni unisex di grande stile. Oggi però vogliamo rivolgerci principalmente al nostro pubblico in rosa, mostrando alcuni elementi che potranno arricchire le case di quelle donne che, per mancanza di fidanzato o per scelta, hanno deciso di vivere sole e che, quindi, vogliono dare un tocco tutto femminile alla loro abitazione. Avete mai notato, entrando a casa di un'amica che vive sola, che il suo essere donna si rispecchia molto facilmente nell'arredo? I colori sono tenui, in giro non faticherete a trovare fiori e noterete una certa cura nei dettagli, una cura però femminile, che ben differisce dal gusto degli uomini. A casa di un uomo infatti, non troverete cassette della frutta trasformate in mensole, come faticherete a trovare tende candide e forme morbide. Oggi per voi, abbiamo quindi scelto sei elementi che renderanno la vostra casa ancora più femminile di quanto non lo sia già, guardate…