La modernità che appassiona

Una villa moderna viene costruita, normalmente, rispettando i canoni architettonici odierni e avrà, come spesso accade, una forma squadrata e con intonaco bianco. Molto spesso capita che le persone, abituate alla bellezza delle forme classiche della maggior parte delle ville di campagna, non riesca a vedere di buon occhio questo cambio di forma e struttura. Se però l'aspetto esteriore non sempre piace, gli interni di queste ville sono quasi sempre un sogno ad occhi aperti, spazi dove il design si respira ovunque e dove si ha davvero voglia di trascorrere buona parte della propria giornata. La villa che vi mostriamo in questo Libro delle Idee è situata alla periferia di Forlì, in un contesto urbano dedicato unicamente per essere zona residenziale. Ha una forma contemporanea, di quelle che o si amano o si odiano, ma i suoi interni metteranno d'accordo tutti, anche i più tradizionalisti, pronti per fare un giro?