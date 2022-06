Illuminazione sensazionale in giardino

I luoghi troppo illuminati non vi piacciono? Non sopportate gli insetti che svolazzano in direzione piatto mentre state cenando pacificamente in giardino? Questa potrebbe essere l'idea per voi: intrappolare la luce in luoghi ben precisi come sotto ad una panca o in un box ai bordi del vostro spazio verde. In questo modo avrete luce soffusa e gli insetti verranno attirati in altre direzioni.