La risurrezione di una casa rustica!

Ci troviamo nell’abitazione durante i lavori di ristrutturazione. Come abbiamo già accennato, la casa ha 3 livelli: ci troviamo al secondo piano che era diviso da tramezzature fatiscenti utilizzate per creare la cucina e il bagno, pareti demolite durante i lavori per creare un unico ambiente, così come per la zona giorno. L’abitazione presentava diverse caratteristiche costruttive tipiche del territorio che andavano salvate, come ad esempio le volte a stella tipiche del Barocco salentino e il pavimento in stile Liberty.