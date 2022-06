Una casa piccola così

Tutto lo spazio rimane aperto sul soppalco per lasciare che gli ambienti dialoghino tra loro in un effetto davvero piacevole. Gli arredi, inoltre, sono volutamente moderni per creare un contrasto con la classicità dell'architettura: il pavimento in listoni di larice spazzolato tinto scuro, risalta sulle pareti bianche e sugli elementi della cucina. Lo spazio del soggiorno è molto luminoso, grazie all’ampia superficie vetrata che guarda verso i monti poco distanti e che pare quasi voglia incorniciarne la bellezza, proprio come in un quadro.