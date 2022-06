Le grandi idee di un piccolo appartamento

E a proposito dunque di tesori nascosti, a volte basta guardare un poco più in profondità dell'intonaco sulle pareti. In questa ristrutturazione il muro di mattoni, dopo essere stato riportato alla luce, rappresenta la vera star di questo soggiorno. In assenza di un grande spazio, gli elementi architettonici stessi utilizzati come decorazione possono fare una grande differenza, come ad esempio le trame del parquet sul pavimento . Questi materiali, combinati con l'uso del bianco nel resto del soggiorno e l'aggiunta di dettagli colorati, ottengono un'armonia perfetta.