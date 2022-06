​Come avere una grande sala da pranzo in un piccolo spazio !

La sala da pranzo è il centro della zona a giorno della casa, l'ambiente dove ci si ritrova per consumare il cibo e per convivere nella convivialità. Sempre meno presenti nelle case contemporanee, compatte nelle dimensioni le sale da pranzo assumono di volta in volta l'aspetto della cucina o dell'angolo del salotto. Esistono però mille artifici progettuali che possono essere sperimentati per “estenderne” i confini anche in condizioni di spazi ridotti.

Occorrerà in simili situazioni calibrare con attenzione tutti gli elementi di cui si compone la sala da pranzo: dagli arredi ai complementi alle luci, avendo l'accortezza di non sacrificare alle scelte di razionalizzazione dello spazio la necessaria carica di personalità e la forte caratterizzazione dell'ambiente. Tattiche stilistiche, strategie funzionali e procedure d'arredo dovranno essere attentamente calibrate per consentire alla sala da pranzo di farsi compatta all'estremo, fino anche nei casi più estremi a “scomparire” senza per questo perdere una precisa identità, aperta a tutti.

Potremmo, di volta in volta, porre al centro del nostro progetto i complementi e le luci: elementi accessori e laterali rispetto agli arredi principali, che però possiedono la caratteristica di “espandere” lo spazio dal punto di vista percettivo. Potremmo ricorrere a soluzioni dimensionali, come quelle del tavolo basso: sistema razionale che lascia la vista libera di correre al di sopra, rendendo la prospettiva degli interni più ampia e ariosa.

Naturalmente potremmo anche ricorrere alla soluzione dei mobili trasformabili: con movimenti a scomparsa oppure impilabili in verticale o ancora estraibili, secondo una logica molto moderna (riconducibile ai primi insegnamenti dell'existenz minimum, regole di codificazione dello spazio vitale scritte dall'architettura razionalista che risale ormai a quasi un secolo fa) sempre più attuali negli spazi della casa contemporanea. Andiamo dunque alla scoperta delle soluzioni possibili, in un paesaggio di soluzioni progettuali nelle quali la stanza da pranzo si fa sempre più grande e nello stesso tempo sempre più piccola.