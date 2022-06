Come evitare gli errori più comuni quando si arreda casa!

Per fare in modo che la nostra casa non sia un ambiente anonimo e banale bisogna personalizzarlo. Non è necessario pensare a grandi stravolgimenti bastano piccoli ma azzeccati accorgimenti che aiutano a rendere gli ambienti originali e accattivanti. Il fai da te da questo punto di vista può essere un valido alleato. Così, per esempio, si possono riciclare vecchie cassette della frutta, colorarle e rivestirle per trasformarle in mensole per libri o utensili da cucina, da una bottiglia di vetro, con forma particolare ed estrosa, si può ricavare una lampada da tavolo o un porta candela alternativo, come ferma tende si può pensare di usare vecchie collane che si abbinino bene ai colori dei tessuti così da valorizzarli. E' possibile trovare tantissime soluzioni, basta dare spazio a fantasia e creatività.