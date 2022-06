6 trucchi per riscaldare l’atmosfera della tua casa

Le nostre nonne la sapevano lunga: mantieni i piedi al caldo e starai bene nel corpo e nell'anima ! Perché avere i piedi gelidi è davvero una situazione poco piacevole, soprattutto quando siamo a casa e vorremmo magari anche poter essere liberi di camminare scalzi… Certo, l'ideale sarebbe poter contare su un caldo pavimento in legno, confortevole e mai freddo, ma in alternativa potremo anche stendere morbidi e colorati tappeti in lana. Il risultato ci sorprenderà, non solo perché potremo finalmente camminare su superfici calde e soffici, ma anche perché con questa facile mossa la nostra stanza sembrerà subito molto più comoda e accogliente. Potremo scegliere le tonalità e le fantasie che più preferiamo, dai tradizionali motivi orientali a modelli moderni con forme stilizzate, a disegni più romantici e delicati: saremo così conquistati dall'impatto che si può ottenere con un semplice tappeto, che vorremo stendere tappeti in ogni ambiente della casa. Pesino sui pavimenti in legno, come vediamo in questa affascinante proposta!