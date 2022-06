Un casolare ristrutturato dagli interni unici!

Gli interventi maggiori sono stati effettuati all'interno del casolare dove si è scelto di dare un'impronta più moderna. Le pareti originali, in sasso e pietra, sono state coperte con intonaci a base di calce naturale,applicati manualmente con tradizionali spatole e spugne. In questo modo, la struttura irregolare sottostante, è stata evidenziata, creando un ambiente elegante dal sapore antico. Anche le travi e travelle presenti sono state recuperate, tramite la tecnica della sabbiatura, per poi essere attualizzate con la sbiancatura. Per gli arredi sono stati scelti elementi di design e contemporanei, come il tavolo minimal dalla tonalità scura, coordinato con la lampada da terra e i lampadari che pendono dal soffitto, e in contrasto con le sedute bianche.