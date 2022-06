L’attico: meravigliosa rivelazione all’ultimo piano

Oggi si va in Campania per ammirare da vicino il progetto di un particolarissimo attico al quarto piano di un palazzo di Caserta. Durante la lettura di questo articolo, infatti, scoprirete che questo appartamento riserva una sorpresa davvero incredibile. I lavori sono stati curati da Studiozero, studio di architettura di Aversa e ci mostrano un'abitazione dalla metratura generosa e dallo stile eccentrico: il lusso non ha vergogna di mostrarsi grazie all'utilizzo di complementi d'arredo dalle linee morbide e dalle forme fastose. Senza però volerci dilungare troppo in prolisse introduzioni, vi lasciamo alle immagini, che sicuramente saranno in grado di spiegarvi le poche righe appena lette…