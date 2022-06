Come scegliere e verniciare le pareti con colori scuri

Se avete in mente di dipingere le pareti personalmente, quindi optando per un semplicissimo fai da te , ecco che non trascurare gli strumenti necessari è il primo passo fondamentale per la buona riuscita dell'ambiente. Assicuratevi di coprire bene finiture e battiscopa in caso fossero presenti, rivestendo il tutto con nastro adesivo mentre un telo di nylon vi aiuterà a non macchiare mobili e arredo. Munitevi poi di scaletta o trabattello per raggiungere perfettamente tutti gli angoli più alti, pennelli, spatole e pennellessa per le parti da rifinire manualmente puntando alla precisione, ma anche e soprattutto di rullo in spugna o cotone e apposita griglia per la vernice. Non ultimo per importanza, la pazienza, strumento di cui armarsi in dose massiccia.