Un angolo di paradiso nel cuore di Barcellona

Già da questa prima immagine possiamo capire quale sia il livello di questi interni, si tratta di uno spazio particolarmente di pregio, in cui dunque intervenire ha richiesto un grande rispetto a livello compositivo. D'altra parte, con una base del genere ottenere un risultato di bassa qualità era pressoché impossibile.

Ricevere ospiti in una sala da pranzo del genere non è niente male, no? Chi non vorrebbe lasciare a bocca aperta tutti con un pavimento del genere, in pieno stile catalano, e degli stucchi a soffitto così sontuosi? Oltre a questi elementi, appartenenti alla preesistenza, l'ambiente è arricchito da arredi scelti in modo impeccabile, con una sensibilità per lo stile nordico che genera l'eleganza più assoluta.