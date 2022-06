4 progetti particolari per 4 abitazioni fuori dagli schemi

Geometricamente, la copertura è inclinata in tre diverse sezioni che ricordano un profilo montuoso, questo per mantenere una certa armonia con il paesaggio. Ciò che però colpisce di questa abitazione, non è solo il design originale, ma la funzionalità.

In primo luogo, per proteggere dai raggi del sole durante i mesi estivi è stata costruita una copertura che fosse ventilata : un tetto ondulato che permette la circolazione dell'aria e che crea un effetto ventilante negli ambienti. Inoltre, il tetto spiovente consente la raccolta di acqua piovana in un serbatoio esterno, serbatoio nel quale viene conservato il liquido che verrà poi utilizzato per irrigare il piccolo giardino di fianco a casa.