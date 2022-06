Housescape: un gioiello a Reggio Emilia

E non finisce qui: un altro segreto si nasconde infatti nel seminterrato. Qui si trovano infatti le sonde geotermiche, responsabili per la climatizzazione della casa durante tutto l'anno. Sfruttando la temperatura sempre costante del sottosuolo, durante l'inverno le sonde ne prelevano il calore, per poi cederlo a una pompa che lo distribuisce agli impianti di riscaldamento a pavimento e a parete che costellano l'edificio. Lo stesso principio viene sfruttato l'estate per raffreddare la casa , visto che in questa stagione il sottosuolo è chiaramente più freddo rispetto alle temperature raggiunte in superficie.

Dopo avervi dato questa ultima eco-ispirazione terminiamo dunque il nostro breve articolo, lasciandovi con la magnifica vista di Housescape durante la notte, come una gemma luminosa nel cielo emiliano.