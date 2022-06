L'intimità di un piccolo appartamento bolognese

Qual è il vostro genere di casa perfetta? Cosa significa per voi la perfezione in tal senso? C’è chi considera il proprio ambiente ideale un grande attico che affaccia su un panorama metropolitano, o chi sogna un open space circondato da tanto verde. Altri, invece, sono più attratti dallo stile degli interni, così ci sarà chi non immagina la propria casa se non completamente arredata in stile minimal e di design, oppure chi non potrà fare a meno di rinunciare ad arredi di carattere più classico.

Per alcuni l’utilizzo del colore è un modo per esprimere la propria personalità, altri invece puntano sul carattere degli arredi, e considerano il bianco l’unico colore concepibile. Insomma, metter su una casa perfetta non è di certo cosa semplice. Ci sono in gioco tante variabili diverse, e fare in modo che queste si combinino nella maniera ideale spesso equivale a un’utopia.

Cosa fare, allora? Stabilire uno stile di riferimento e lasciarsi guidare dall’istinto, soprattutto dalle emozioni, risulta spesso la soluzione migliore. In questo modo, la vostra casa avrà qualcosa da raccontare e forti emozioni da trasmettere.

Proprio come l’appartamento protagonista di questo libro delle idee, risultato del prezioso intervento dello studio di architettura Senzanumerocivico, e magistralmente immortalato nei bellissimi scatti del fotografo Lucio Berardinelli.