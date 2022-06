Idee Per Una Casa di 47 mq Accogliente e Confortevole

Il bagno è il vero punto forte dell’intero appartamento. Chi dice che in una casa piccola non possa esserci un bagno stupefacente? Certo, non si tratta di una Spa di lusso, ma date un occhio all’immagine che abbiamo scelto di proporvi, e provate a negare di essere piacevolmente sorpresi. Per quanto ridotto, lo spazio è ben curato e ricercato. Le piastrelle bianche che rivestono parte delle pareti si accostano bene agli arredi selezionati. Il mobile porta lavabo sospeso è semplice e moderno, così come l’originale elemento a mo’ di scala che funge da porta asciugamani. Infine, le deliziose tendine fasciate in bianco e nero richiamano la bellissima vasca da bagno di design a libera istallazione.

