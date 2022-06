Dipingere i muri in grigio: sì o no?

State pensando di dare un nuovo look alla vostra casa, ma non avete ancora idea di che cosa volete fare? Noi avremmo un piccolo suggerimento: se siete in vena di cambiamenti radicali, perché non pensare di partire dal colore delle pareti? Ad esempio: vi siete stancati del bianco, ma non vi interessa minimamente aprire la vostra casa a cromie sgargianti che, una volta passata la stagione calda, risulteranno troppo pesanti tanto da chiamare di nuovo l'imbianchino per far tornare la vostra abitazione al punto di partenza. Volete qualcosa di raffinato, ma che stia bene tutte le stagioni, un colore diverso dal bianco, ma che gli sia simile. Fermatevi: avete mai pensato al grigio? Ok, alcuni di voi adesso staranno storcendo il naso, ma noi vi mostreremo 5 immagini che vi convinceranno che il grigio non è poi un colore così funesto, guardate qui…