I sei passi per avere una sala da pranzo perfetta!

Esiste l'armonia, nel progetto di uno spazio interno, ma esiste anche la dissonanza: l'alternanza calibrata di elementi eterogenei può rivelarsi una scelta capace di arricchire profondamente uno spazio e di renderlo per questo più stimolante e accogliente. Nella sala da pranzo sarà per esempio possibile giocare sul rapporto tra la tavola e le sedie, o combinare diverse sedie tra loro.

Per non trascurare la necessaria dose di funzionalità che ogni ensamble domestico deve possedere, a maggior ragione un ambiente dedicato a luogo di incontro principale di tutto lo spazio domestico. Questa differenza tra i soggetti che praticano la sala da pranzo potrà anche essere replicata nelle scelte d'arredo, sottolineando attraverso accostamenti cromatici, di materiali e di forme la ricchezza estetica che è propria di questo ambiente di transito, di sosta e d'incontro.

Non saranno mai troppi gli sforzi dedicati a ricercare un calibrato assetto luminoso allo spazio, che dovrà essere luminoso e accogliente per ben interpretare la sua vocazione primaria di centro della zona a giorno. Emergerà allora, sottilmente, come un'interpretazione artistica del progetto spaziale della sala da pranzo possa contribuire ad accentuarne il carattere forte e ben definito, nel quale ognuno sia in grado di misurare la propria sensibilità estetica e di costruire dei personali ricordi. Allo stesso scopo potrà contribuire il progetto dei suoli, magari con l'aggiunta di morbidi e caldi tappeti sui quali all'occorrenza muoversi anche, leggeri, a piedi nudi. Per finire non dovremo trascurare il decoro della tavola: vero luogo centrale della sala da pranzo e ambito primario di convivialità, aperto a tutti.