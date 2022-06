5 cose da sapere prima di progettare un soffitto in legno

Il modo più diffuso per avere un soffitto in legno è sicuramente quello di applicare delle travi a vista, meglio se su uno sfondo verniciato in bianco, proprio come vediamo qui nella foto. Il contrasto produce un effetto innegabilmente scenografico, una forte impressione visiva a cui è difficile resistere: come non volerne un paio da sistemare sui soffitti della cucina o del soggiorno?

Prima di iniziare però le questioni sono tante, in primis sulla tipologia del legno: massello o lamellare?

Iniziando dal massello possiamo dire che è davvero perfetto sia per ambienti rustici che industrial, abbinandosi bene con alcune particolari declinazioni anche a uno stile più moderno. L'importante è scegliere un arredo non troppo carico visivamente, vista la presenza di per sé già importante del legno massiccio delle travi.