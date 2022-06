Regala una nuova stanza alla tua casa: crea il tuo giardino d'inverno!

Se si ha la fortuna di godere di un'ampia terrazza, a qualsiasi piano l'abitazione si trovi, è possibile ricavarvi uno splendido giardino d'inverno. Un ambiente di cui godere in ogni momento dell'anno, e da adibire alla destinazione d'uso preferita. Se la terrazza è adiacente l'area giorno si potrà creare un prolungamento del salotto o della sala da pranzo; se è attigua alla camera da letto, si può utilizzare a mo' di angolo relax con morbidi divani e piccole poltrone. Realizzare un giardino d'inverno significa regalare alla propria abitazione una stanza in più. Significa creare un'oasi privata, per viaggiare con la mente senza muoversi da casa. In questo articolo abbiamo raccolto per voi i 6 passaggi fondamentali per creare un giardino d'inverno bello e funzionale: a partire dai permessi per costruirlo fino all'isolamento e all'arredo.