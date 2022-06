40 mq pieni di vita

Oggi, entrando su facebook, non è difficile incontrare foto di persone spaparanzate al sole che si godono il caldo e questo ponte del 2 giugno all'insegna del relax. Noi di homify siamo sempre pronti a cogliere queste sottigliezze e così, per rimanere a tema, vi portiamo a Finale Ligure, località marittima in provincia di Savona. Proprio qui infatti, si trova l'appartamento oggetto di questo Libro delle Idee. Il progetto, curato dalla nostra homestager Lella Badano, tratta di un'abitazione di 40mq situata nel centro storico del comune ligure e che, dopo essere stato ristrutturato, necessitava di qualcuno che lo sapesse arredare in maniera elegante, ma low cost: pronti a prendere spunto?