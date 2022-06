L'open space che vuole tutto!

L’open space, spazio per la vita moderna e non solo. Sempre più spesso assistiamo a ristrutturazioni che rimettono in discussione la vecchia disposizione degli ambienti per favorire la luminosità, ma anche la funzionalità degli spazi. Oggi, si è completamente abbandonato lo schema tipico degli anni Settanta che prevedeva un ingresso quasi sempre inutile, insieme a numerose partizioni in grado di escludere più che di unire. Oggi ci occuperemo di un progetto di ristrutturazione di un appartamento di medie dimensioni (circa 120 mq) a Roma. I lavori condotti da Sparchstudio hanno avuto come priorità quella di soddisfare le esigenze di una giovane coppia che aveva intenzione di avere una zona living confortevole e flessibile, non solo con il solito soggiorno più Tv. Andiamo a vedere cosa è stato realizzato!