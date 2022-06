Prima & Dopo: da granaio a casa di un artista

Questa fotografia ci mostra proprio lo stato in cui i nostri esperti hanno scoperto il posto. A sinistra, si può osservare una mangiatoia in cui i contadini mettevano il fieno per le mucche. Travi, assi, mobili: il legno è ovunque ma bisognoso di urgenti lavori di ristrutturazione, come il rafforzamento dell'intera struttura, l'isolamento termico, o ancora, la messa in sicurezza del suolo. Come sarà stato risolto questo caos?