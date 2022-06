Tutto in uno: il super monolocale!

Forse una scelta estrema, ma che cambia radicalmente il modo di concepire la casa. I letti si trovano infatti nascosti nei vani incassati nella parete. Quella che poteva essere solo una cucina, si trasforma in un secondo in sala da pranzo e ancor più velocemente in una camera da letto. Ecco come avere tutto in pochissimi metri quadrati!

Se siete interessati a progetti del genere, scoprite anche:

- Arredare il monolocale: 3 esempi in poco spazio