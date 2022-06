Penthouse con patio: quando il verde non è un optional

La casa dove viveva prima la committente del progetto che stiamo per mostrarvi si affacciava direttamente su una grande terrazza, proiettata direttamente verso gli interni. Quando si rese che conto che il progetto proposto per la sua nuova abitazione prevedeva sì una terrazza con con giardino, ma totalmente scollegata con l'appartamento al piano inferiore, decise di cercare gli esperti giusti per il suo caso. Così nacque la nuova, sorprendente soluzione, l'idea di creare un giardino proprio al cuore del 9° piano di un palazzo al centro di Milano.