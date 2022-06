Una villa che è un paradiso

Molto spesso ad homify abbiamo a che fare con case alla portata di tutti, ma altre decidiamo di mostrarvi ville da sogno capaci di mandarvi in estasi solamente guardandone le foto. Quella di oggi è un progetto firmato Sebastiano Canzano, architetto barese che ci mostra Villa Ciano, splendida residenza situata a Santa Cesarea Terme, comune in provincia di Lecce. La villa, come vedremo, è davvero la casa dei sogni, sarà per la posizione splendida, sarà perché il Salento è forse uno dei luoghi di villeggiatura più belli d'Italia, sarà perché chi scrive ha un particolare legame con questa zona d'Italia, ma oggi più che mai ci sentiamo di dire che questa abitazione è un vero paradiso, guardate…