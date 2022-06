L’antico e il moderno vivono in attico

La casa che tutti gli italiani sognano? Molti di voi potrebbero rispondere “una villa indipendente con piscina” perché dopo un po’ di tempo in condominio non si ha più voglia di sentire l’inquilino del piano di sopra spostare tutti i mobili durante la notte. Per soddisfare questo sentimento d'indipendenza, almeno in parte, c’è anche un altro tipo d’abitazione più affine con le ambizioni di chi abita in centro: l’attico. Oggi andremo a far visita ad un attico sull’Avventino, il colle più a sud nella città di Roma. Il progetto è stato condotto da Blocco 8 Architettura.