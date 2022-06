Parola d'ordine: pallet! Eco-friendly, eleganti e… low cost

Molto spesso quando si arreda casa, uno delle prime domande che ci si pone è: quanto posso spendere? . Se la risposta è poco non vi preoccupate, siete nel posto giusto. Negli ultimi anni, infatti, complice la crisi e la voglia di riciclo per, sì risparmiare, ma anche rispettare la natura, sempre più persone hanno deciso di realizzare i mobili del salotto, ma anche della camera da letto e della sala da pranzo, con i pallet o, bancali. Non avete la minima idea di cosa sia un pallet? Ve lo spieghiamo noi: il pallet altro non è che un'attrezzatura utilizzata per l'appoggio di vari tipi di materiale, destinati ad essere immagazzinati nelle industrie, ad essere movimentati con attrezzature specifiche (carrelli elevatori e transpallet) e trasportati con vari mezzi di trasporto e che, una volta terminato il loro compito, rimangono abbandonati in magazzini, pronti per essere venduti a cifre davvero basse (si parla di una decina di euro a bancale se si tratta di Europallet e di 6/7€ se invece ci si accontenta di quelli normali) a chiunque ne avesse bisogno. Avrete quindi capito che l'argomento di oggi sono proprio i pallet e la quantità di elementi di arredo che si possono realizzare con essi: una soluzione semplice, elegante e soprattutto low cost. Ecco le nostre idee…